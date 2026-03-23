كشف الفنان عصام السقا عن تفاصيل تحضير شخصية سائق شاحنة المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، وتصوير مشهد "كلاكس العربية"، وذلك ضمن أحداث مسلسل "صحاب الأرض" الذي عرض مؤخرًا في دراما رمضان 2026.

تفاصيل مشهد عصام السقا "كلاكس العربية"

وأوضح السقا، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" عبر قناة الحياة،أنه التقى بعدد من سائقي الشاحنات الحقيقيين الذين قضوا شهورًا أمام المعبر في انتظار إدخال المساعدات، مشيرًا إلى أنه عاش معهم تفاصيل الصبر والإصرار، واعتبرهم نماذج حقيقية للبطولة تستحق التقدير.

وأكد أن تجسيد هذه الشخصية تطلب دقة كبيرة لنقل مشاعرهم بصدق، خاصة في ظل الدور الإنساني الذي يعكس دعم المصريين لأشقائهم في غزة، وهو ما سعى لإبرازه من خلال أدائه.



وخلال اللقاء، بدا التأثر واضحًا على السقا عند حديثه عن معاناة الأطفال والأهالي في غزة، مشددًا على أن ما يحدث يتجاوز حدود الإنسانية، وأن القضية الفلسطينية تمثل جزءًا أصيلًا من وجدان المصريين، مؤكدًا أن الفن يجب أن يكون مرآة حقيقية لهذا التضامن.

أحداث الحلقة الخامسة مشهد "كلاكس العربية" في صحاب الأرض

شهدت الحلقة الخامسة من أحداث مسلسل صحاب الأرض نجاح سمير (عصام السقا) في إدخال جهاز طبي للقطاع، وأثناء دخوله بالشاحنة تعرض "سمير" لمضايقات من بعض المستوطنين الإسرائيلين الذين تجمعوا حول الشاحنة، لكنه أصر على إدخال الشاحنة ومر بها من الجنوب إلى شمال غزة.

ونشر عصام السقا المشهد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وهو يطلق "كلاكس" الشاحنة باستمرار، وكتب تعليقًا: "فاهمها".

وتفاعل المتابعين مع المشهد وجاءت التعليقات، كالتالي: "بيشتمهم بالكلاكس"، "المشهد جامد "، وربنا راجل يا نجم"، "أديلهم يا صاصا"، "أجلد يا فنان".

