احتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بخطبتها على السيناريست شريف الليثي، نجل الإعلامي عمرو الليثي، وذلك في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وشهد الحفل حضور الفنان أحمد زاهر وزوجته، إلى جانب الإعلامي عمرو الليثي وزوجته، كما شاركت الفنانة ليلى زاهر وزوجها المنتج هشام جمال، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية للعروسين والحاضرين.

تهنئة أحمد زاهر وعمرو الليثي للعروسين

ونشر أحمد زاهر صورة من كواليس الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، معبرًا عن سعادته بإتمام الخطوبة، وداعيًا للعروسين بالتوفيق والسعادة. كما حرص عمرو الليثي على مشاركة لحظة الاحتفال عبر حسابه، موجهًا التهنئة لنجله ومتمنيًا لهما حياة مليئة بالاستقرار .

تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مع حفل الخطوبة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "لايقين على بعض"، "ربنا يفرحهم"، "البنت طيبة"، "ربنا يخليهم لبعض"، "حلاوة الحب"، "الله على ضحكتهم"، "مخلوقين لبعض".

أحمد زاهر يشارك في مسلسل الست موناليزا

يذكر أن الفنان أحمد زاهر ظهر ضيف شرف بأحداث مسلسل "الست موناليزا" الذي عرض في النصف الأول لموسم دراما رمضان 2026، بطولة مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر،شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

اقرأ أيضا..

