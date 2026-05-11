تحتفل الفنانة تارا عماد، اليوم الإثنين 11 مايو، بعيد ميلادها الـ 33، وسبق أن تحدثت عن والدتها بعد وفاتها في فبراير 2024، وهي الأزمة التي تركت أثرا كبيرا في حياتها.

تارا عماد تتحدث عن فقدان والدتها

وتحدثت تارا عماد في تصريحات سابقة ببرنامج "أبتوكس"عن علاقتها بوالدتها، قائلة: "علاقتي مع والدتي كانت حلوة أوي، وكل حاجة حصلت فجأة، وده كان أكتر شيء مخوفني.. يوم 31 يناير دخلنا المستشفى ومطلعناش، ومن 31 يناير لحد 3 فبراير، يوم وفاة مامتي، كنت حاسة إنهم سنين".

وأضافت: "مامتي كان عندها سرطان في القولون، واكتشفناه متأخر، ولما عرفنا الخبر كنا مش مصدقين، وأنا مكنتش بعبر عن حزني، ولا كنت طيبة مع نفسي أو مع أصحابي".

وتابعت: "مامتي قالتلي قبل وفاتها إنها لو حصلها حاجة متدفنهاش في بلدها، وإنها عايزة تفضل في مصر، ومفهمتش كلامها غير بعد ما دفنتها هنا، وقد إيه كانت بتفكر فيا وبتسهل عليا كل حاجة".

وأكدت تارا عماد، أن تجربة فقدان والدتها كانت من أصعب التجارب التي مرت بها، قائلة: "الأربع أيام دول بفتكرهم بيوجعوا جدا، لأن مامتي بالنسبة لي كانت شخص مينفعش يتعب أو يحصله حاجة، وأتمنى إن محدش يخوض تجربة زي دي أكيد".

مشاركة تارا عماد في عرض أزياء

شاركت تارا عماد مؤخرًا في أحد عروض الأزياء، ونشرت صورا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة مرتدية فستانًا باللونين الأسود والأبيض، وعلقت تارا علىقائلة: "شرف أن أشاهد هذا العرض الساحر بعيني"، معبرة عن إعجابها بتفاصيل العرض.

مشاركة تارا عماد في دراما رمضان 2026

وخاضت تارا عماد موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "إفراج" بمشاركة عمرو سعد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

