حل الفنان سعد الصغير ضيفا على الإعلامي إياد الموجي، في برنامجه "السبت الممتاز" المذاع عبر موقع "يوتيوب".

سعد الصغير: كنت حرامي وأنا في تالتة إعدادي

وكشف الفنان سعد الصغير خلال اللقاء موقفا طريفا من طفولته، قائلا: "كنت حرامي وأنا في تالتة إعدادي، كنت بسرق بطيخ أنا وأصحابي، وكان فيه راجل اسمه عم صلاح بيبيع بطيخ".

وأضاف سعد: "كنا بندحرج البطيخة على الأرض لحد ما واحد مننا يستلمها، ومكنش بطيخ بس، كنا بنسرق موز وأي حاجة".

وتابع: "في مرة عم صلاح صحي، وشاف البطيخة بتتحرك، فمشي وراها لحد ما مسكني، وقال (سعد الصغير حرامي)، وضربني علقة، إحنا كنا بقالنا سنة بنسرق ودفعنا التمن، وكنا كمان بنسرق قصب من مراته".

آخر مشاركات سعد الصغير الفنية

يذكر أن آخر مشاركات الفنان سعد الصغير الفنية من خلال مسرحية "كازانوفا" عام 2022، والتي دارت أحداثها في إطار كوميدي خيالي في عام 2100.

