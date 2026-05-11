هل خضعت ليلى علوي لعمليات تجميل؟.. تعرف على القصة الكاملة

كشفت الفنانة ليلى علوي، حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة في أكثر من لقاء تلفزيوني أنها لم تجرِ أي عمليات جراحية للحفاظ على مظهرها.

وفي هذا السياق، أوضح طبيب التجميل نادر صعب في أحد اللقاءات التلفزيونية تفاصيل العلاجات التجميلية التي خضعت لها ، مشيرًا إلى أن سر جمالها يكمن في الحفاظ على المظهر الطبيعي، واستخدام تقنيات غير جراحية مثل حقن الذهب والكافيار لتحفيز نضارة البشرة وتجديد خلاياها.

وأضاف أن التقدم في العمر يؤدي إلى ضمور في الشفاه، لذا تم استخدام الكولاجين للحفاظ على مظهرها الطبيعي دون اللجوء إلى التكبير.

وتابع أن كل الإجراءات التي خضعت لها تندرج تحت العلاجات التجميلية البسيطة وليست عمليات جراحية.

أحدث أعمال ليلى علوي



من ناحية أخرى، تترقب الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟"، والذي يشاركها بطولته بيومي فؤاد، وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته أيضًا أحمد عصام السيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم هالة فاخر.

تكريم ليلى علوي



كما حصلت ليلى علوي مؤخرًا على تكريم ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث مُنحت جائزة "إيزيس للإنجاز" تقديرًا لمسيرتها الفنية.

