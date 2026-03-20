بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط بفنان شهير؟

كتب : مصطفى حمزة

06:00 م 20/03/2026

يارا السكري

تصدرت الفنانة يارا السكري قوائم "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقديمها شخصية "روح" في مسلسل "علي كلاي" الذي عُرض في موسم رمضان 2026.

وشاركت الفنانة يارا السكري في بطولة مسلسل "علي كلاي"، وجسدت شخصية "روح" التي تجمعها قصة حب مع "علي"، ويتزوجان خلال أحداث المسلسل.

من هي يارا السكري بطلة مسلسل "علي كلاي"؟

- بدأت يارا مشوارها من خلال المشاركة كـ"موديل" في عروض أزياء، ونالت لقب ملكة جمال "ميس إيليت".

- طاردت يارا شائعة الارتباط بفنان شهير وأنها كانت سببا في انفصاله عن زوجته، وهو ما نفته.

- شاركت يارا مع النجم أحمد عز في حملة دعائية تخص إحدى شركات الاتصالات.

- جسدت يارا شخصية "آسيا" في مسلسل "فهد البطل"، الذي شهد أول تعاون يجمعها بالنجم أحمد العوضي وعُرض في موسم رمضان 2025.

- وقعت يارا السكري ضحية لمقلب رامز جلال في برنامج رامز ليفل الوحش الذي عُرض في رمضان 2026.

مسلسل علي كلاي يارا السكري أحمد العوضي

