طارق الشناوي عن رفع فيلم سفاح التجمع: "ضربة مباغتة لصناعة السينما"

كتب : مصطفى حمزة

02:39 م 20/03/2026 تعديل في 02:50 م

وصف الناقد الفني طارق الشناوي قرار رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض بعد ساعات من طرحه بـ"الضربة المباغتة"، وذلك وسط حالة الجدل التي أثيرت بعد قرار الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الكاتب عبدالرحيم كمال.

وعلق طارق الشناوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على القرار الصادر بشأن فيلم "سفاح التجمع"، والذي تم بموجبه سحب العمل من دور العرض قبل أول أيام عيد الفطر.

ماذا قال طارق الشناوي عن رفع فيلم سفاح التجمع؟

كتب طارق: "قرار سحب فيلم سفاح التجمع بعد التصريح بعرضه طبقاً للتصنيف العمري فوق 16 عاما. القرار بمثابة ضربة مباغتة لصناعة السينما في مصر وأيضاً لملف حرية التعبير. لم أشاهد الفيلم في العرض الخاص لأني أفضل مشاهدة الأفلام مع الجمهور دافع التذكرة".

وتابع "بعيداً عن أي سؤال يتعلق بالمستوى الفني للشريط السينمائي، لأنه ليس هو الموضوع فأنا أرفض تماماً قرار المصادرة، أتمنى من الرقيب الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال المنسوب إليه قراري العرض والمصادرة، أن يسارع بإلغاء قرار الحظر فهذا لا يليق أبداً بمصر".

"سفاح التجمع" يشعل غضب محمد صلاح العزب

وشن محمد صلاح العزب، مؤلف ومخرج "سفاح التجمع"، عبر منشورات عديدة على صفحته في موقع فيسبوك، هجوماً على الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكداً أن العروض التي قدمت من الفيلم حققت إيرادات عالية وفقاً للبيانات الرسمية، مشيراً إلى أن ذلك تم بموجب التصريح النهائي بالعرض من قبل الرقابة.

ويقوم الفنان أحمد الفيشاوي ببطولة فيلم "سفاح التجمع" المستوحى من أحداث حقيقية، إنتاج أحمد السبكي، ويشارك في البطولة: جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة.

