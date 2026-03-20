حرص المؤلف عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل "وننسى اللي كان"، على توضيح موقفه من شائعة ترددت خلال الأيام الماضية، تتعلق بحياته الشخصية، مطالباً بتحري الدقة.

عمرو محمود ياسين ينفي شائعة تتعلق بحياته الشخصية

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر صفحته على موقع فيسبوك: "تم تداول كلام غير صحيح وإشارات لا أساس لها من الصحة تمس حياتي الشخصية، أوضح بكل وضوح أن ما يتم تداوله غير صحيح تماماً، وأتمنى تحري الدقة واحترام الخصوصية".

وقامت الإعلامية آيات أباظة، زوجة المؤلف عمرو محمود ياسين، بإعادة نشر منشور زوجها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتبت: "أول بوست أعمله من سنة على فيسبوك، للأسف مكنتش عايزة أول حاجة أكتبها أو أعلق عليها تبقى دي، حسبي الله ونعم الوكيل".

عمرو محمود ياسين ومسلسل "وننسى اللي كان"

وشارك المؤلف عمرو محمود ياسين في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي قامت ببطولته النجمة ياسمين عبدالعزيز، وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "شاهد".

يذكر أن مسلسل "وننسى اللي كان" هو ثالث عمل يجمع بين المؤلف عمرو محمود ياسين والنجمة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد مسلسلي "وتقابل حبيب" و"ونحب تاني ليه".

شارك في بطولة المسلسل: كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، إدوارد، سينتيا خليفة، منة فضالي، إنجي كيوان، محمود حافظ، محمود ياسين جونيور، إيهاب فهمي، لينا صوفيا، إلهام وجدي، أحمد تهامي، ومن إخراج محمد الخبيري.

