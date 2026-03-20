أول رد من عمرو محمود ياسين على شائعة تمس حياته الشخصية.. ماذا قال؟

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشاركت هيفاء مجموعة صور من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "عيد فطر مبارك على كل الوطن العربي، ‏الله يحمي بلادنا سالمة من كل شر".

كيف ظهرت هيفاء وهبي أحدث جلسة تصوير؟

ظهرت هيفاء في جلسة التصوير التي نشرتها عبر إنستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا من اللون الأخضر، واعتمدت مكياجًا ناعمًا و"تسريحة" شعر بسيطة، مع غطاء للرأس.

حازت الصور على إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "إنتي العيد"، "الديفا"، "عيدك مبارك"، "إنتي العيد وأهله"، "جميلة وشيك".

آخر أعمال هيفاء وهبي

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، الذي شارك في بطولته أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضًا:

ماذا قال رامز جلال عن الحلقة الأخيرة من "رامز ليفل الوحش"؟

بإطلالة عربية.. سيرين عبد النور تهنئ جمهورها بعيد الفطر (صور)