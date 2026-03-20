إعلان

هيفاء وهبي تهنئ جمهورها بعيد الفطر بإطلالة أنيقة (صور)

كتب : سهيلة أسامة

10:00 ص 20/03/2026
    هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار
    هيفاء وهبي بفستان أخضر أنيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشاركت هيفاء مجموعة صور من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "عيد فطر مبارك على كل الوطن العربي، ‏الله يحمي بلادنا سالمة من كل شر".

كيف ظهرت هيفاء وهبي أحدث جلسة تصوير؟

ظهرت هيفاء في جلسة التصوير التي نشرتها عبر إنستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا من اللون الأخضر، واعتمدت مكياجًا ناعمًا و"تسريحة" شعر بسيطة، مع غطاء للرأس.

حازت الصور على إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "إنتي العيد"، "الديفا"، "عيدك مبارك"، "إنتي العيد وأهله"، "جميلة وشيك".

آخر أعمال هيفاء وهبي

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، الذي شارك في بطولته أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

أحدث الموضوعات

خطيب الجامع الأزهر: الله أرسل الرسل بشرائع السلام لتعيش المجتمعات آمنة
أخبار

خطيب الجامع الأزهر: الله أرسل الرسل بشرائع السلام لتعيش المجتمعات آمنة
"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
حوادث وقضايا

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
قبل مواجهة برشلونة.. اتحاد الكرة يوجه رسالة للسفير الإسباني بشأن تأشيرات
رياضة محلية

قبل مواجهة برشلونة.. اتحاد الكرة يوجه رسالة للسفير الإسباني بشأن تأشيرات
بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط
زووم

بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط
حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية
شئون عربية و دولية

حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة