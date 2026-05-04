بينهن حنان ترك وزينة.. فنانات شاركن هاني شاكر بطولة أغانيه المصورة

كتب : منال الجيوشي

02:38 م 04/05/2026 تعديل في 03:59 م
    الفنانة زينة
    غادة عادل
    جومانا مراد
    الفنان الراحل هاني شاكر
    شيرين وهاني شاكر

شاركت عدد من الفنانات، الفنان الكبير هاني شاكر، بطولة أغانيه المصورة "كليبات"، وحققت هذه الأعمال نجاحا كبيرا.

وكان الفنان الراحل هاني شاكر، حريصا على ظهور هذه الأغاني المصورة بشكل درامي.

ومن أبرز الفنانات اللاتي شاركن الفنان هاني شاكر بطولة أغانيه المصورة:

حنان ترك

شاركت الفنانة حنان ترك، في بطولة كليب "ولا كان بأمري ولا بأمرك" الذي عرض عام 1994، وظهرت فيها راقصة باليه.

زينة

الفنانة زينة شاركت الفنان الكبير هاني شاكر بطولة كليب "لو بتحب حقيقي صحيح"، وتم التصوير داخل دار الأوبرا.

شيرين

الفنانة شيرين، كانت بطلة الكليب الشهير "الحلم الجميل"، الذي عرض عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

غادة عادل

ظهرت الفنانة غادة عادل بطلة كليب "تخسري"، في بدايات مشوارها الفني عام 1997.

راندا

عام 1997 أيضا شاركت الفنانة راندا، في كليب "معقول نتقابل تاني" للفنان هاني شاكر، وظهر فيه بشخصية رسام.

جومانا مراد

شاركت الفنانة السورية جومانا مراد، في بطولة كليب "هو أنا أنسى" للفنان الراحل، وعرض عام 2011.

راندا مرعشلي

الفنانة السورية الراحلة راندا مرعشلي، شاركت الفنان هاني شاكر بطولة كليب "بتحبيه" الذي عرض عام 2005.

