"فستان قصير".. هيفاء وهبي تواصل الترويج لأغنيتها الجديدة "من أول مرة"

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الترويج لكليب أحدث أغانيها والتي تحمل عنوان "من أول مرة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ضمن الجزء الثاني من ألبوم "ميجا هيفا".

خضعت هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان قصير بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

