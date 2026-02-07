إعلان

"فستان قصير".. هيفاء وهبي تواصل الترويج لأغنيتها الجديدة "من أول مرة"

كتب : مصراوي

09:26 م 07/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (2)
  • عرض 5 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (1)
  • عرض 5 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (4)
  • عرض 5 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:
تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الترويج لكليب أحدث أغانيها والتي تحمل عنوان "من أول مرة" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ضمن الجزء الثاني من ألبوم "ميجا هيفا".
خضعت هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان قصير بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.
أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا
تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.
ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

اقرأ أيضا:
رمضان 2026.. ريم مصطفى تعيش صراعا مع يوسف الشريف في "فن الحرب"

مدير أعمال حياة الفهد يكشف تطورات حالتها الصحية وينفي فقدانها للوعي

هيفاء وهبي نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
أخبار المحافظات

بعد ظهور فيديو اعتدائه أولًا.. طبيب عظام الباجور: "دافعت عن نفسي ولن أتنازل
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي بـ 145 مدرسة في الإسكندرية
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط وسوهاج.. احصل عليها الآن
أخبار المحافظات

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط وسوهاج.. احصل عليها الآن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران