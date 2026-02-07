أحمد السعدني يصل عزاء والد الفنانة علا رشدي

وصل منذ قليل الفنان أحمد السعدني، عزاء والد الفنانة علا رشدي الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وحضر العزاء أسرة وأصدقاء الفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داود، وعدد من نجوم الفن، منهم الفنان نبيل عيسى، والفنان نور النبوي.

أعلن الفنان أحمد داود موعد عزاء الدكتور محمد رشدي عبد القادر والد زوجته الفنانة علا رشدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان، وسيقام العزاء يوم السبت الموافق ٧ من فبراير عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق".

أقيمت صلاة الجنازة الأربعاء الماضي، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

