"حمزة وزمزم الدباح".. محمد إمام يروج لـ الكينج بصورة مع حنان مطاوع

كتب : معتز عباس

08:54 م 07/02/2026

محمد امام وحنان مطاوع

أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بالعمل مع الفنانة حنان مطاوع في مسلسل "الكينج" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشر إمام صورة تجمعه بـ حنان مطاوع من كواليس "الكينج" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "يا جماعة انا مبسوط جداً بالشغل مع النجمة الكبيرة الجميلة حنان مطاوع ممثلة جامدة و أدائها جذاب، منورة المسلسل ومنورانا معاها، استنوا لما تشوفوا حمزة الدباح و زمزم الدباح هيعملوا ايه مع بعض".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

محمد إمام حنان مطاوع مسلسل الكينج رمضان 2026 انستجرام محمد إمام مسلسلات رمضان 2026

