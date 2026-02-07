إعلان

فيديو..بكاء بدرية طلبة أثناء تكريم زوجها مصطفى سالم في مهرجان "عيشها مسرح"

كتب- مروان الطيب:

10:56 م 07/02/2026
    الفنانة بدرية طلبة
    بدرية طلبة تتسلم تكريم زوجها الراحل مصطفى سالم
    بكاء وتأثر بدرية طلبة أثناء تسلمها تكريم زوجها (2)
    بكاء وتأثر بدرية طلبة أثناء تسلمها تكريم زوجها (1)

لم تتمالك الفنانة بدرية طلبة دموعها وانهارت في البكاء خلال تسلمها تكريم زوجها الراحل السيناريست مصطفى سالم ضمن فعاليات مهرجان "عيشها مسرح" الذي يقام بمحافظة الإسكندرية.

نشرت بدرية طلبة مقطع فيديو من كواليس التكريم عبر صفحتها على انستجرام، وظهرت بدرية متأثرة بتكريم زوجها.

وقالت بدرية طلبة في كلمتها عن تكريم زوجها: "ده تاني تكريم لمصطفى في المسرح، مكانش جوزي وأبو بناتي بس ده كان استاذي وابويا واخويا وصاحبي وربنا يرحمه وتفضلوا دايما فاكرينه ومخلدين اسمه".

وكتبت على الفيديو: "تكريم مصطفي في مهرجان عيشها مسرح بالاسكندرية ربنا يرحمه ويغفرله ودايما أسمه موجود بين أولاده وتلاميذه وأصحابه".

آخر مشاركات بدرية طلبة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات بدرية طلبة بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

