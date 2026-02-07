"فستان قصير".. هيفاء وهبي تواصل الترويج لأغنيتها الجديدة "من أول مرة"

لم تتمالك الفنانة بدرية طلبة دموعها وانهارت في البكاء خلال تسلمها تكريم زوجها الراحل السيناريست مصطفى سالم ضمن فعاليات مهرجان "عيشها مسرح" الذي يقام بمحافظة الإسكندرية.

نشرت بدرية طلبة مقطع فيديو من كواليس التكريم عبر صفحتها على انستجرام، وظهرت بدرية متأثرة بتكريم زوجها.

وقالت بدرية طلبة في كلمتها عن تكريم زوجها: "ده تاني تكريم لمصطفى في المسرح، مكانش جوزي وأبو بناتي بس ده كان استاذي وابويا واخويا وصاحبي وربنا يرحمه وتفضلوا دايما فاكرينه ومخلدين اسمه".

وكتبت على الفيديو: "تكريم مصطفي في مهرجان عيشها مسرح بالاسكندرية ربنا يرحمه ويغفرله ودايما أسمه موجود بين أولاده وتلاميذه وأصحابه".

آخر مشاركات بدرية طلبة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات بدرية طلبة بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

