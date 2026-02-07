رمضان 2026..المتحدة تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "رأس الأفعى"

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الترويج للأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشاتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت المتحدة عبر صفحتها على "انستجرام"، البوستر الدعائي لمسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة.

كواليس مسلسل "رأس الأفعى"

مسلسل "رأس الأفعى" مستوحى من وقائع حقيقية، يتناول سلسلة من المطاردات والأحداث المشوقة، إذ يبرز دور قيادة مجموعة من ضباط الأمن الوطني في تعقب عناصر الجماعة الإرهابية (الإخوان) بهدف كشف مخططاتهم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شريف منير، كارولين عزمي، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان ، إخراج محمد بكير.

