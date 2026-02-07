إعلان

رمضان 2026..المتحدة تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "رأس الأفعى"

كتب : مروان الطيب

10:41 م 07/02/2026

مسلسل رأس الأفعى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الترويج للأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشاتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت المتحدة عبر صفحتها على "انستجرام"، البوستر الدعائي لمسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة.

كواليس مسلسل "رأس الأفعى"

مسلسل "رأس الأفعى" مستوحى من وقائع حقيقية، يتناول سلسلة من المطاردات والأحداث المشوقة، إذ يبرز دور قيادة مجموعة من ضباط الأمن الوطني في تعقب عناصر الجماعة الإرهابية (الإخوان) بهدف كشف مخططاتهم.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من شريف منير، كارولين عزمي، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان ، إخراج محمد بكير.

المتحدة تروج لمسلسل رأس الأفعى

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. ريم مصطفى تعيش صراعا مع يوسف الشريف في "فن الحرب"

مدير أعمال حياة الفهد يكشف تطورات حالتها الصحية وينفي فقدانها للوعي

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رمضان 2026 مسلسل رأس الأفعى مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا
استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
علاقات

استعدادا لرمضان.. سيدة توثق تخزين أطنان من الطعام (فيديو)
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
رياضة عربية وعالمية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
أخبار مصر

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
لا تستهن بها.. رائحة الفم قد تكون إنذارا مبكرا لمرض مزمن
نصائح طبية

لا تستهن بها.. رائحة الفم قد تكون إنذارا مبكرا لمرض مزمن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران