"إطلالة غير تقليدية".. جلسة تصوير أصالة من استعدادات حفلها الغنائي في الإمارات

كتب : معتز عباس

09:50 م 07/02/2026
شاركت المطربة أصالة متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها من حفلها الغنائي في مدينة خورفكان بدولة الإمارات.

ونشرت أصالة مجموعة صور من إطلالتها قبل الصعود لمسرح الحفل الغنائي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت أصالة تعليقًا، على الصور: "على المسرح عندي ذكريات حلوه بشكل لايوصف ناس بتسمع بدقه ورواق وحلا والمكان سحر جمال هدوء، ومسؤوليتي اليوم تتماهى مع كل ماذكرت وحاول وحاول أشبه وأقدر كون مع كل الحضور كيان واحد متسلطن ناسي كل هم وبس عم يطير مع الموسيقى وكل هالسحر اللي محاوطنا بخورفكان الحلوة".

وظهرت أصالة بإطلالة غير تقليدية، مرتدية فستان باللون البنفسجي الغامق، مطرّز باللونين الفضي والوردي، مع حزام يمنح الإطلالة توازنًا مثاليًا.

وتستعد أصالة لإحياء حفلًا غنائيًا في الرياض المقرر إقامته في 13 فبراير القادم، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

السوشيال ميديا الإمارات انستجرام أصالة الهيئة العامة للترفيه السعودية

