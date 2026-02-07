إعلان

الصور الأولى من كواليس مسلسل يسرا ومحمد سامي "قلب شمس"

كتب : منى الموجي

05:17 م 07/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جلسة قراءة لصناع مسلسل قلب شمس
  • عرض 4 صورة
    يسرا ومها سليم ومحمد سامي
  • عرض 4 صورة
    يسرا ومحمد سامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت منصة يانجو بلاي عن الصور الأولى من كواليس التحضير لمسلسل قلب شمس" الذي يجمع للمرة الأولى النجمة الكبيرة يسرا بالمخرج محمد سامي، معلنة انطلاق تصوير المشهد الأول من العمل اليوم السبت 7 فبراير في حي المعادي بالقاهرة.

ضمت الصور صناع وفريق مسلسل "قلب شمس"، بينهم: يسرا، محمد سامي، منة فضالي، إنجي المقدم، درة. والعمل يأتي ضمن أحدث إنتاجات يانجو بلاي الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم.

المسلسل يشارك في بطولته يسرا ومحمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه وإخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانجو بلاي.

منصة يانجو بلاي مسلسل قلب شمس يسرا محمد سامي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
رياضة محلية

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

قلب الأم يغفر.. مسنة الشرقية عن فيديو الاعتداء: "بنتي هي اللي شيلاني وعاوزاها
أخبار المحافظات

قلب الأم يغفر.. مسنة الشرقية عن فيديو الاعتداء: "بنتي هي اللي شيلاني وعاوزاها
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
أخبار مصر

أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة
رياضة محلية

بعد الأهلي والزمالك.. أوجوستي بوش يتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة
تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير
نصائح طبية

تقصر العمر.. 7 أطعمة تناولها يوميًا تهدد صحتك بشكل خطير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه