كشفت منصة يانجو بلاي عن الصور الأولى من كواليس التحضير لمسلسل قلب شمس" الذي يجمع للمرة الأولى النجمة الكبيرة يسرا بالمخرج محمد سامي، معلنة انطلاق تصوير المشهد الأول من العمل اليوم السبت 7 فبراير في حي المعادي بالقاهرة.

ضمت الصور صناع وفريق مسلسل "قلب شمس"، بينهم: يسرا، محمد سامي، منة فضالي، إنجي المقدم، درة. والعمل يأتي ضمن أحدث إنتاجات يانجو بلاي الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم.

المسلسل يشارك في بطولته يسرا ومحمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه وإخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانجو بلاي.