"بالأحمر والذهبي".. ياسمين صبري تخطف الأنظار بأكثر من إطلالة أنيقة

كتب - معتز عباس:

05:43 م 07/02/2026 تعديل في 06:38 م
    ياسمين صبري
    ياسمين صبري
    ياسمين صبري باطلالة ذهبية (

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ياسمين مجموعة صور من رحلتها في دبي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالات مختلفة أنيقة ومميزة.

وظهرت ياسمين مرتدية فستان باللون الأحمر، وآخر باللون الذهبي، لتخطف أنظار المتابعين.
وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "أميرة يا ياسمين"، "اجمل بنت"، "ست الستات"، "حلاوتك في الدهبي".
ولن تشهد دراما رمضان 2026 ظهور الفنانة ياسمين صبري، بحسب ما أعلنته مؤخرا وهو غيابها عن الأعمال الدرامية في هذا التوقيت، ولن تشارك في دراما رمضان 2026.

