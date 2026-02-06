إعلان

سارة نور تروج لشخصيتها من مسلسل "درش" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

كتب : مروان الطيب

06:22 م 06/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    سارة نور تتصدر بوستر مسلسل درش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روجت الفنانة سارة نور لشخصيتها من كواليس مسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت نور بوستر خاص بشخصيتها عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "استنوا ورد"، كما نشرت بوستر مجمع تصدره أبطال المسلسل.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر النجم مصطفى شعبان بأكثر من شخصية ضمن حلقات المسلسل.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضا:

عمرو دياب يجتمع مع أبنائه في إعلان رمضاني لصالح احدى شركات المحمول

لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد عبدالمنصف (صور)

الفنانة سارة نور سارة نور بمسلسل درش مسلسل درش بطولة مصطفى شعبان رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الفلوس بتجري وراهم".. انفراجات غير متوقعة في انتظار 4 أبراج
علاقات

"الفلوس بتجري وراهم".. انفراجات غير متوقعة في انتظار 4 أبراج
سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة
حوادث وقضايا

القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة

رحلة انتهت بموت 4 أطفال.. أهالي ضحايا "أبو فانا" ينتظرون الجثامين أمام
أخبار المحافظات

رحلة انتهت بموت 4 أطفال.. أهالي ضحايا "أبو فانا" ينتظرون الجثامين أمام
"المداح" و"الست موناليزا" و"هي كميا".. 10 مسلسلات على "Mbc مصر" في رمضان
مسرح و تليفزيون

"المداح" و"الست موناليزا" و"هي كميا".. 10 مسلسلات على "Mbc مصر" في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان