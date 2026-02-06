سارة نور تروج لشخصيتها من مسلسل "درش" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن

روجت الفنانة سارة نور لشخصيتها من كواليس مسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت نور بوستر خاص بشخصيتها عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "استنوا ورد"، كما نشرت بوستر مجمع تصدره أبطال المسلسل.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر النجم مصطفى شعبان بأكثر من شخصية ضمن حلقات المسلسل.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

