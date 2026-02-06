وزير خارجية إيران عن محادثات مسقط: بداية جيدة في أجواء إيجابية

(أ ش أ)

وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المحادثات التي عُقدت في مسقط بين وفدي إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة عمانية حول الملف النووي الإيراني بأنها جرت في "أجواء إيجابية"، وأسهمت في تبادل وجهات النظر وطرح المواقف بوضوح بشأن الاتفاق النووي.. معتبرًا أنها تمثل بداية جيدة لمسار الحوار.

وأعرب عراقجي - في تصريح لتليفزيون سلطنة عمان - عن شكره للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، ولوزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، على استضافة هذه المحادثات وتسهيل انعقادها.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن وفد بلاده سيعود إلى طهران لبحث محاور المباحثات التي جرت، ومناقشة نتائجها، تمهيدًا للتحضير للجولات المقبلة من المحادثات.