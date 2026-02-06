نقيب المحامين يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر مركز تحكيم جامعة القاهرة

تلقى الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة رسمية من مركز تحكيم جامعة القاهرة لحضور الجلسات الرسمية للمؤتمر الأول للمركز لعام 2026، والذي يعقد تحت عنوان: "مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار - تطبيقات في مجالات عقود الإنشاءات الدولية وعقود البترول والغاز".

ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة ورئيس مركز التحكيم، وتقام الجلسة الافتتاحية الرسمية والجلسات العامة للمؤتمر بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة يوم 14 فبراير 2026، بينما يخصص يوم 15 فبراير 2026 لعقد برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وفقًا للبرنامج المعلن.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز تبادل الخبرات المهنية في مجال التحكيم، إذ أعرب مركز تحكيم جامعة القاهرة عن تقديره البالغ لمكانة معالي نقيب المحامين المهنية والعلمية، مؤكدًا أن مشاركته تمثل إضافة نوعية لأعمال المؤتمر ومحاوره العلمية.

وتضمنت الدعوة توجيهها، من خلال النقيب، إلى جموع المحامين بجمهورية مصر العربية للتسجيل والمشاركة في فعاليات المؤتمر، بما يسهم في إثراء النقاشات المهنية وتعميق تبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

تفاصيل المؤتمر الأول لمركز تحكيم جامعة القاهرة

يهدف المؤتمر إلى مناقشة الأطر القانونية والعملية لتسوية منازعات الاستثمار في قطاعي الإنشاءات والبترول والغاز، لما يشهدانه من عقود استثمارية معقدة ومتعددة الأطراف، مع إبراز دور التحكيم كوسيلة فعالة وسريعة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

ويتولى الدكتور حسن جميعي، أستاذ القانون المدني ومدير مركز تحكيم جامعة القاهرة، مهام مقرر المؤتمر ورئيس اللجنة التنظيمية والعلمية، بمشاركة الأستاذة الدكتورة إلهام مبروك، أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق.

ويشهد اليوم الأول جلسات علمية متخصصة تتناول صياغة عقود الإنشاءات الدولية، ودور مراكز التحكيم في تسوية منازعات المشروعات الكبرى، إلى جانب التحكيم في عقود البترول والغاز، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والمحكمين الدوليين من مصر والدول العربية وأوروبا.

ويخصص اليوم الثاني من المؤتمر، لورش عمل تدريبية تطبيقية مكثفة حول صياغة عقود "الفيديك" وإجراءات التحكيم، إذ يتم توزيع المشاركين على مجموعات عمل، مع منح شهادات اجتياز التدريب، بما يعكس الطابع العملي والتطبيقي للمؤتمر.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. فرص أمطار وتحذير من أتربة عالقة

«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"