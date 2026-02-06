استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا إيسيذوروس هنأ البابا تواضروس بنجاح الجراحة التي أجريت له الشهر الماضي بالنمسا، ثم عرض لبعض الملفات الخاصة بالعمل في الدير.

