إعلان

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع رئيس دير العذراء البرموس وادي النطرون اليوم

كتب : أحمد العش

07:53 م 06/02/2026

لقاء البابا تواضروس مع رئيس دير العذراء البرموس وا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا إيسيذوروس هنأ البابا تواضروس بنجاح الجراحة التي أجريت له الشهر الماضي بالنمسا، ثم عرض لبعض الملفات الخاصة بالعمل في الدير.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. فرص أمطار وتحذير من أتربة عالقة

«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الثاني دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الأنبا إيسيذوروس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
أخبار السيارات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
"الفلوس بتجري وراهم".. انفراجات غير متوقعة في انتظار 4 أبراج
علاقات

"الفلوس بتجري وراهم".. انفراجات غير متوقعة في انتظار 4 أبراج
أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
زووم

أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان