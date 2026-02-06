إعلان

بعد 10 أيام من غرقه.. العثور على جثمان الطفل عبد الرحمن بترعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:17 م 06/02/2026

غواصو الإنقاذ النهري

عثر غواصو الإنقاذ النهري بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على جثمان الطفل عبد الرحمن محمد عوض، أمام قرية زاوية البحر، وذلك بعد 10 أيام من سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري أثناء محاولته استعادة كرة.

وكانت دعوات قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وُجهت للمصلين والأئمة بالدعاء للطفل الغريق خلال صلاة الجمعة، أملًا في أن تكون ساعة استجابة، ويُعثر على الجثمان رحمةً بأسرته وذويه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة الطفل استعادة كرة سقطت في مياه ترعة الرياح البحيري بقرية الصواف، حيث زلت قدمه واختل توازنه، ليسقط في المياه ويجرفه التيار.

وعقب تلقي مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا بالحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل عبد الرحمن محمد عوض، 11 عامًا، مقيم بقرية الصواف، سقط في مياه الترعة أثناء محاولته استعادة الكرة، ولقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة

