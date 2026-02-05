إعلان

بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن

كتب : نوران أسامة

05:54 م 05/02/2026
    سوزي الأردنية وصديقها برفقة عصام السقا
    الفنانة نسرين أمين والبلوجر سوزي الأردنية
    الفنانة هدى المفتي والبلوجر سوزي الأردنية
    الفنانة نسرين أمين وسوزي الأردنية
    نسرين أمين وسوزي الأردنية
    الفنانة هدى الأتربي وسوزي الأردنية
    هدى الأتربي وسوزي الأردنية
    هنا الزاهد وسوزي الأردنية
    هدي المفتي وسوزي الأردنية

عارضت البلوجر المعروفة باسم "سوزي الأردنية" على حكم قضائي صادر ضدها من محكمة الطفل، في قضية تتعلق بـ "شيك بنكي"، عرقل إنهاء إجراءات الإفراج عنها، رغم قضائها مدة العقوبة.

وخلال الفترة الماضية، ظهرت سوزي الأردنية في عدد من المناسبات برفقة نجوم الفن، حيث أثار حضورها العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، بطولة النجم أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، موجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهرت سوزي الأردنية في مناسبات مختلفة برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم هدى المفتي، هنا الزاهد، هدى الأتربي، نسرين أمين، وعصام السقا.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة قد قضت بقبول استئناف مريم أيمن، المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، مع تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

