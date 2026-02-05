بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن

عارضت البلوجر المعروفة باسم "سوزي الأردنية" على حكم قضائي صادر ضدها من محكمة الطفل، في قضية تتعلق بـ "شيك بنكي"، عرقل إنهاء إجراءات الإفراج عنها، رغم قضائها مدة العقوبة.

وخلال الفترة الماضية، ظهرت سوزي الأردنية في عدد من المناسبات برفقة نجوم الفن، حيث أثار حضورها العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، بطولة النجم أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد، موجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ظهرت سوزي الأردنية في مناسبات مختلفة برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم هدى المفتي، هنا الزاهد، هدى الأتربي، نسرين أمين، وعصام السقا.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة قد قضت بقبول استئناف مريم أيمن، المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، مع تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

