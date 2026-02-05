إعلان

بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل

كتب : مصطفى حمزة

05:26 م 05/02/2026

محي اسيماعيل الفنان

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المخرج أشرف فايق، تطورات الحالة الصحية لعمه الفنان محيي إسماعيل، بعد نقله إلى دار إقامة كبار الفنانين التابعة لنقابة المهن التمثيلية.

وقال أشرف فايق لـ"مصراوي": "الحمد لله، عمي الفنان الكبير محيي إسماعيل حالته في تحسن، وإن شاء الله يبدأ من بكرة العلاج الطبيعي".

وتابع: "مع ما يجده من الرعاية، إن شاء الله يعود لحياته الطبيعية، بعد جلسات العلاج الطبيعي".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

