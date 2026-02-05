إعلان

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "مناعة"

كتب : هاني صابر

07:10 م 05/02/2026

أبطال مسلسل مناعة

طرحت "المتحدة ستديوز"، البوستر الرسمي لمسلسل"مناعة" الذي تخوض بطولته الفنانة هند صبري، والمقرر أن تنافس من خلاله فبي موسم دراما رمضان 2026.

وظهر على بوستر المسلسل 8 من نجوم المسلسل يتصدرهم هند صبري ويليها خالد سليم وأحمد خالد صالح ورياض الخولي وكريم قاسم وهدى الإتربي.

مسلسل "مناعة" بطولة هند صبرى، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، هدى الإتربي، ميمي جمال، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

