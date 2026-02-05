وائل جسار يدعم مصابي الفيضانات بالمغرب

بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن

أعرب الفنان اللبناني وائل جسار، عن تضامنه مع ضحايا السيول التي وقعت في المغرب، والتي بدأت من يوم الإثنين الماضي.

وقام وائل جسار، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بإعادة نشر مقطع فيديو، من حفله الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان موازين في يونيو الماضي، وظهر به وهو يقبل العلم المغربي.

وعلق جسار، وكتب "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في حادث الفيضانات بالمغرب، وأدعو الله أن يحفظ المغرب وملكها، وأن يمنحهم القوة والصبر لتجاوز هذه المحنة".

يذكر أن المغرب، تشهد منذ يوم الإثنين الماضي، سيول وفيضانات، تصاعدت حدتها على مدار 3 أيام، وغمرت أحياء سكنية بالكامل، في طنججة، ونطوان، ومناطق أخرى.

ويستعد المطرب وائل جسار، لتقديم حفل عيد الحب، في دار الأوبرا، يوم 12 فبراير الجاري.