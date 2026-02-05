بإطلالة شتوية أنيقة.. لطيفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

بعد تأجيل الإفراج عنها.. صور سوزي الأردنية مع نجوم الفن

خطفت الفنانة التونسية لطيفة الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ونشرت لطيفة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت بالطو جلد طويل، ونسقت معه هاي كول باللون البيج.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "ما شاء الله"، "يسعدلي قلبك"، "أحلى فنانة"، "ملكة جمال"، و"أناقة وجمال".

يُذكر أن لطيفة حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل مطربة في مصر والعالم العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، وذلك خلال ملتقى التميز والإبداع العربي.

اقرأ أيضًا:

أصالة تحيي حفلًا غنائيًا في السعودية تزامنًا مع عيد الحب

"WATCH IT" تطرح البوستر الدعائي لمسلسل "حد أقصى"

رمضان 2026.. إسلام ساسو ينتهي من أغاني "علي كلاي" و"كلهم بيحبوا مودي"

"أنتِ الأغلى والأهم".. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته