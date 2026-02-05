إعلان

بإطلالة شتوية أنيقة.. لطيفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

كتب : نوران أسامة

04:17 م 05/02/2026
    لطيفة تنشر صور من أحدث ظهور لها
خطفت الفنانة التونسية لطيفة الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.

ونشرت لطيفة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت بالطو جلد طويل، ونسقت معه هاي كول باللون البيج.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "ما شاء الله"، "يسعدلي قلبك"، "أحلى فنانة"، "ملكة جمال"، و"أناقة وجمال".

يُذكر أن لطيفة حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل مطربة في مصر والعالم العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، وذلك خلال ملتقى التميز والإبداع العربي.

