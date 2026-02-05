رمضان 2026.. مصطفى خاطر يروج لشخصيته في مسلسل"الكينج"

روج الفنان مصطفى خاطر، لشخصيته التي يقدمها في مسلسل "الكينج" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر خاطر، صورة من شخصيته بالمسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ياقوت الدباح، الكينج".

مسلسل "الكينج"بطولة محمد عادل إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، بسنت شوقي، ميرنا جميل، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.