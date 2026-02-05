إعلان

رمضان 2026.. مصطفى خاطر يروج لشخصيته في مسلسل"الكينج"

كتب : هاني صابر

06:39 م 05/02/2026

مصطفى خاطر

روج الفنان مصطفى خاطر، لشخصيته التي يقدمها في مسلسل "الكينج" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر خاطر، صورة من شخصيته بالمسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ياقوت الدباح، الكينج".

مسلسل "الكينج"بطولة محمد عادل إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، بسنت شوقي، ميرنا جميل، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

الفنان مصطفى خاطر مصطفى خاطر بمسلسل الكينج مسلسل الكينج رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026

