تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات لـ28 فبراير

كتب : مصراوي

07:39 م 05/02/2026

مد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، لجلسة 28 فبراير فبراير الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد ع عراقي الجنسية، وسامح م مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي خ مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، وخالد ف مالك مؤسسة مقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط المنظمة الإجرامي، وشاركا في إدارتها، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

