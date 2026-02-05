إعلان

8 مصابين في انقلاب "ربع نقل" بطريق الزعفرانة

كتب : حمدي سليمان

06:24 م 05/02/2026

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، مساء اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل (كابينة مزدوجة) على طريق الزعفرانة – بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.

وتبين عند الانتقال إصابة كل من "فارس ن. ن."، 27 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و"أحمد ع. ع."، 20 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

وشملت القائمة إصابة كل من "أحمد ب. ب."، 35 عامًا، و"عبدالرحمن م. م."، 16 عامًا، و"محمد ع. ع."، 21 عامًا، و"أحمد ع. ع."، 26 عامًا، و"برهام ن. ن."، 36 عامًا، و"خالد س. س."، 26 عامًا، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

