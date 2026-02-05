الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا لمجلس الدفاع

وكالات

أفادت وكالة مهر الإيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أصدر مرسوما اليوم الخميس، بتعيين علي شمخاني أمينًا لمجلس الدفاع، لتعزيز الجاهزية الدفاعية.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني نشر صاروخ خرمشهر- 4 الباليستي متوسط المدى، وفق وكالة أنباء فارس.

وأكدت الوكالة أن الصاروخ الذي وصفته بأنه الأكثر تطورا لدى إيران يصل مداه إلى 2000 كيلومتر وقادر على حمل أكثر من طن من المتفجرات.

وذكرت وكالة فارس أن إيران ستدخل للخدمة أيضا مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في مقر القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويهدف الصاروخ الجديد إلى إظهار القدرة على شن ضربة أولى كبيرة أو ضربة انتقامية.