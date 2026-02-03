إعلان

مي عز الدين بإطلالة شتوية وياسمين صبري تخطف الأنظار .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مروان الطيب

12:30 ص 03/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمود البزاوي والشحات مبروك_3
  • عرض 5 صورة
    إليسا_1
  • عرض 5 صورة
    تارا عماد_2
  • عرض 5 صورة
    ياسمين صبري_5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تارا عماد

خضعت الفنانة تارا عماد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت تارا صورة لها ظهرت خلالها مرتدية فستان أسود أنيق خطفت به الأنظار.

إليسا

خضعت الفنانة إليسا لجلسة تصوير على هامش حفلها الغنائي رفقة المطرب اللبناني مروان خوري، والذي أقيم مساء أول أمس الأحد في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت إليسا صور من الحفل، واستعرضت جمالها وشياكتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

محمود البزاوي

نشر البزاوي صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع الفنان ولاعب كمال الأجسام العالمي الشحات مبروك المشارك أيضا ضمن أحداث المسلسل، وكتب "البزاوي" على الصورة: "مع الأسطورة".

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ظهرت مي في الفيديو مرتدية إطلالة شتوية أنيقة خطفت بها الأنظار، كما ظهرت وهي تستمتع مع زوجها بأحد الفنادق.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا

ووثقت ياسين رحلتها لأحد المدن الساحلية، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يعرض لقطات من رحلتها بالقرب من أ حد الشواطئ.

نجوم الفن مي عز الدين تارا عماد إليسا محمود البزاوي ياسمين صبري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
اقتصاد

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027