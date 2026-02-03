حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تارا عماد

خضعت الفنانة تارا عماد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت تارا صورة لها ظهرت خلالها مرتدية فستان أسود أنيق خطفت به الأنظار.

إليسا

خضعت الفنانة إليسا لجلسة تصوير على هامش حفلها الغنائي رفقة المطرب اللبناني مروان خوري، والذي أقيم مساء أول أمس الأحد في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت إليسا صور من الحفل، واستعرضت جمالها وشياكتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

محمود البزاوي

نشر البزاوي صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع الفنان ولاعب كمال الأجسام العالمي الشحات مبروك المشارك أيضا ضمن أحداث المسلسل، وكتب "البزاوي" على الصورة: "مع الأسطورة".

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ظهرت مي في الفيديو مرتدية إطلالة شتوية أنيقة خطفت بها الأنظار، كما ظهرت وهي تستمتع مع زوجها بأحد الفنادق.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا

ووثقت ياسين رحلتها لأحد المدن الساحلية، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يعرض لقطات من رحلتها بالقرب من أ حد الشواطئ.