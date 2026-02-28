أفادت وكالتا "تسنيم" و"مهر" الإيرانيتين، بأن المرشد الأعلى علي خامنئي كان "ثابتا وحازما في قيادة الميدان"، ردا على تصريح مسؤول إسرائيلي زعم فيه أن خامنئي قد قُتل وتم العثور على جثته.

وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنباء مقتل خامنئي، مؤكدا أن الرئيس مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى "بصحة جيدة"، رغم عدم ظهور المرشد علنا منذ بدء الغارات.

ترامب يرجح مقتل خامنئي وقيادات إيرانية

في المقابل، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إلى التقارير التي تفيد بمقتل خامنئي، قائلا: "نشعر أن هذه قصة صحيحة".

وأضاف أن معظم القيادة العليا في إيران "رحلت"، موضحا أن "عددا كبيرا من القيادات" قُتلوا في الضربات، قائلا: "لا أقصد شخصين مثلا".

وردا على سؤال حول خليفة خامنئي المحتمل، أجاب بسخرية: "لا أعرف، ولكن في مرحلة ما سيتصلون بي ليسألوني من أريد".

واعتبر ترامب، أن الضربات كانت "نجاحا"، مؤكدا: "لقد ألحقنا بهم أضرارا جسيمة. سيستغرق الأمر سنوات لإعادة البناء".

تقارير إسرائيلية تؤكد مقتل خامنئي

من جانبها، أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدرين إسرائيليين، مقتل خامنئي.

وأفاد أحد المصادر بأن إسرائيل حصلت على صورة لجثته، بينما أشار الثاني إلى أنه يجري إعداد بيان رسمي بهذا الشأن.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في وقت سابق بوجود دلائل على أن المرشد "لم يعد بيننا".

وذكر موقع "أكسيوس" أن سفير إسرائيل لدى واشنطن أبلغ مسؤولين أمريكيين بأن خامنئي قُتل في غارة إسرائيلية ضمن عملية عسكرية مشتركة ضخمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما أكده مسؤول إسرائيلي بناء على معلومات استخباراتية.