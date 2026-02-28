أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي، موضحة أن المضيق يمر من خلاله نحو 20% من نقلات النفط العالمي، وأن غلقه سيؤدي إلى عودة موجات التضخم العالمية بقوة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الشحن.

وقالت وفاء علي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن عملية "ملحمة الغضب" أعطت ديناميكية جديدة لنسف الخلطة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد مرحلة اختبار لتوازن الدول في حماية شعوبها من التداعيات، وأن الحروب أصبحت "زرعًا موسميًا" ينتظر حصاده لإدارة الخراب العالمي.

وأضافت أن مضيق هرمز يُعد بوابة حيوية للطاقة، حيث يمر من خلاله كم كبير من النفط والغاز، وإغلاقه سيرفع تكاليف الشحن بشكل كبير، وقد يصل ارتفاع سعر الناقلة الواحدة إلى 1000 دولار في الساعة، مع توقع زيادة بنسبة 5% خلال هذه الظروف، مما يعيد الضغوط التضخمية ويؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وتابعت وفاء علي أن الصين ستكون الأكثر تضررًا لاعتمادها الكبير على النفط الإيراني، إلا أن التأثير سيمتد إلى كل الدول، خاصة الناشئة والشرق الأوسط، مع استمرار مشاكل التضخم وتراكم الديون، محذرة من أن إطالة أمد الصراع ستفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكدت أن الصراع يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وأن الدول التي تحترم القانون الدولي ستتأثر سلبًا، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التوتر.

وأشارت إلى أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة ويعيق فرص التنمية.