فيفي عبده تنعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة

نعت الفنانة فيفي عبده إسلام شقيق الفنانة زينة، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مطالبة متابعيها بالدعاء له.

ونشرت فيفي صورة تجمع زينة وشقيقها إسلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يارب".

أقيمت ظهر اليوم صلاة جنازة إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، بمسجد حسن الشربتلي في القاهرة الجديدة، وذلك عقب وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت زينة قد أعلنت وفاة شقيقها، وكتبت على حسابها بـ "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا وابني وسندي في الدنيا اللي ماليش غيره بعد ربنا، أخويا وحبيبي إسلام رضا إسماعيل".

