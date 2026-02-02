إعلان

أول منشور من محمود حجازي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة داخل فندق بالقاهرة

كتب - معتز عباس:

11:38 م 02/02/2026 تعديل في 03/02/2026

الفنان محمود حجازي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان محمود حجازي جمهوره عبر حسابه الخاص على الفيسبوك بمنشور بعد انتشار أخبار غير دقيقة عن القبض عليه لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل فندق، ببولاق أبو العلا، واحتجازه داخل القسم لمدة 24 ساعة.

وكتب محمود حجازي، في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ",, الآية تُؤكد أن كيد البشر ومكرهم لإيذاء المؤمنين أو إبطال الحق، مهما عظم، يواجهه تدبير الله الأعلى الذي يبطله ويقلبه نفعاً".

يذكر أن جهات التحقيق المختصة، أخلت في 27 يناير الماضي سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته وإصابتها بعدة إصابات.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الفنان محمود حجازي بالاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاعتداء على زوجته، إلا أنه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، مشيرًا إلى أن زوجته تلفق له تلك الادعاءات على حد قوله، بدافع منعه من سفرها بابنهما إلى خارج البلاد، بعدما حاولت اصطحاب الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكونها تحمل الجنسية الأمريكية.

55

اقرأ أيضا..

تارا عماد تخطف الأنظار على السوشيال ميديا بفستان سهرة أنيق

فيلم ميلانيا ترامب يتجاوز التوقعات ويحقق عائدات بلغت 7 ملايين دولار

محمود حجازي نجوم الفن ضرب فتاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الكشف عن سنها.. غادة عبدالرازق تتصدر تريند "جوجل"
زووم

بعد الكشف عن سنها.. غادة عبدالرازق تتصدر تريند "جوجل"
بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة
زووم

بعد تعرضها لـ حادث سير.. وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري
رياضة محلية

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري
رسالة حب "من بورسعيد لأرواح الـ 74 شهيد".. سر لافتة أبكت السوشيال ميديا
أخبار المحافظات

رسالة حب "من بورسعيد لأرواح الـ 74 شهيد".. سر لافتة أبكت السوشيال ميديا
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث
أخبار المحافظات

بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد