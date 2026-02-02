شارك الفنان محمود حجازي جمهوره عبر حسابه الخاص على الفيسبوك بمنشور بعد انتشار أخبار غير دقيقة عن القبض عليه لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل فندق، ببولاق أبو العلا، واحتجازه داخل القسم لمدة 24 ساعة.

وكتب محمود حجازي، في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ",, الآية تُؤكد أن كيد البشر ومكرهم لإيذاء المؤمنين أو إبطال الحق، مهما عظم، يواجهه تدبير الله الأعلى الذي يبطله ويقلبه نفعاً".

يذكر أن جهات التحقيق المختصة، أخلت في 27 يناير الماضي سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته وإصابتها بعدة إصابات.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الفنان محمود حجازي بالاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاعتداء على زوجته، إلا أنه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، مشيرًا إلى أن زوجته تلفق له تلك الادعاءات على حد قوله، بدافع منعه من سفرها بابنهما إلى خارج البلاد، بعدما حاولت اصطحاب الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكونها تحمل الجنسية الأمريكية.

