بالصور.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل في لوكيشن "توابع"

احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد ميلاد الفنانة الشابة جالا عادل، داخل لوكيشن تصوير مسلسل "توابع ".

المسلسل يعرض ضمن دراما رمضان 2026، ويسلط الضوء على كواليس عالم السوشيال ميديا وتأثيراته النفسية.

وتجسد الفنانة جالا عادل دور الابنة التي تعيش مرحلة المراهقة وتواجه حالة من الصدام المتكرر مع والدتها، التي تلعب دورها ريهام حجاج.

ويركز العمل على الضغوط النفسية والإنسانية التي يفرضها عالم السوشيال ميديا، متتبعاً حياة بطلة (تجسدها ريهام حجاج) تتشابك حياتها الشخصية مع صورتها العامة، مما يخلق صراعات داخلية وحياتية.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، ومكون من ١٥ حلقة، بطولة: ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، وهاني عادل.