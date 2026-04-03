موسكو (أ ش أ)

أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلاله الرئيسان ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في الشرق الأوسط، والتوصل إلى اتفاقيات سلام توافقية تراعي المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة.

وجاء في بيان الكرملين الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "بمبادرة من الجانب التركي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، والرئيس التركي".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين أكدا تطابق المواقف المشتركة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل إلى اتفاقيات سلام توافقية تراعي المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة.

وأضاف: "جرى تبادل معمّق لوجهات النظر حول التصعيد المستمر للمواجهة العسكرية والسياسية في الخليج".

وتابع: "لوحظ أن القتال العنيف يفضي إلى عواقب سلبية وخيمة، ليس فقط على الصعيد الإقليمي، بل على الصعيد العالمي أيضًا، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية".

وأردف بيان الكرملين: "بالنظر إلى محاولات نظام كييف استهداف البنية التحتية لنقل الغاز التي تربط روسيا بتركيا، والسفن التجارية في البحر الأسود، تم التأكيد على أهمية اتخاذ تدابير منسّقة لضمان الأمن الشامل في البحر الأسود".

وأشار إلى أنه "خلال مناقشة الوضع في أوكرانيا، أعرب بوتين، عن امتنانه للرئيس أردوغان، على استعداده المستمر لتيسير عملية التفاوض ذات الصلة".

وأكد أنه "تم بحث خطوات إضافية لتوسيع العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية الروسية التركية، ولا سيما تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة".