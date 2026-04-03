أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن تفاصيل البطاقة التمهيدية لعرض Glory in Giza، المقرر إقامته يوم السبت 23 مايو في جمهورية مصر العربية، والتي تضم مجموعة من النزالات العالمية البارزة على ألقاب كبرى، وذلك بالتعاون مع مجلة The Ring.

تفاصيل نزالات البطاقة التمهيدية في عرض Glory in Giza

وجاء في بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أن الحدث يتصدره نزال بطل العالم الموحد للوزن الثقيل أوليكساندر أوسيك أمام بطل الكيك بوكسينج السابق ريكو فيرهوفن، في مواجهة رئيسية تُبث مباشرةً عالميًا عبر منصة .DAZN

وفي أبرز نزالات البطاقة التمهيدية، يلتقي البريطاني حمزة شيراز مع الألماني عليم بيغيتش في منافسة على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) في وزن السوبر متوسط (Super Middleweight)، إذ يعود شيراز إلى الحلبة بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على إدغار بيرلانغا في نيويورك خلال يوليو الماضي.

كما يشهد العرض نزالًا على لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) للوزن الوسط، يجمع البريطاني جاك كاتيرال مع الأوزبكي شخرام جياسوف، وذلك بعد فوز كاتيرال في آخر ظهور له على إيكو إيسومان ضمن نزالات العرض المصاحب لمواجهة يوبانك جونيور وبن الثانية في نوفمبر الماضي.

وفي مواجهة قوية ضمن الوزن الثقيل، يلتقي الكوبي فرانك سانشيز مع الأمريكي والحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية ريتشارد تورّيز جونيور، ويدافع سانشيز عن لقبيه WBC Americas وWBO NABO.

منافسة السيدات في عرض Glory in Giza

وعلى صعيد منافسات السيدات، تدافع اليابانية ميزوكي هيروتا، الحاصلة على لقب ملاكمة العام من مجلة ذا رينج، عن لقبيها (Ring) وWBO) ) أمام الأسترالية من أصول مصرية مي سليمان، في مواجهة تمثل الدفاع السابع على التوالي لهيروتا عن لقب (WBO) منذ تتويجها به في سبتمبر 2022، كما تُعد أول ظهور لها ضمن بطاقة رئيسية كبرى.

مشاركات مصرية في عرض Glory in Giza

كما يشهد الحدث مشاركة محلية، ويخوض المصري باسم ممدوح نزالًا على أرضه أمام الأمريكي جمار تالي ضمن منافسات وزن(Cruiserweight) .

وتتضمن البطاقة كذلك مشاركة عدد من المواهب المصرية الصاعدة، ويلتقي محمود مبارك مع مايكل كاليالا، فيما يواجه عمر هيكل نظيره علي سيرونكوما.

اقرأ أيضا

