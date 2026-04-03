أول تعليق من جومانا مراد بعد تكريمها من الدكتورة مايا مرسي

كتب : منى الموجي

02:07 م 03/04/2026
    جومانا مراد والدكتورة مايا مرسي
    جومانا مراد

شاركت النجمة جومانا مراد جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا من تكريمها من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن دورها في مسلسل اللون الأزرق الذي عُرض ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026.

وكتبت جومانا مراد تعليقا على الصور "تشرفت بتكريمي من معالي وزيرة التضامن الاجتماعي د/ مايا مرسي، وده وسام أعتز بيه جداً في مشواري الفني، شكراً من القلب على هذا التقدير والدعم الجميل وده بيديني دافع أكبر إني أقدم الأفضل دائماً. الفن الحقيقي بيلاقي التقدير اللي يستحقه".

وعلقت الفنانة الكبيرة سوسن بدر على منشور جومانا وكتبت: "ألف مبروك حبيبة قلبي"، وحرص عدد كبير من جمهور ومتابعي جومانا على تهنئتها بالتكريم، وكتب بعضهم: "مبروك يا ملكة تستحقين"، "ألف مبروك ومنها للأعلى بتستاهلي كل الخير والمحبة يا قلبي".

مسلسل اللون الأزرق

مسلسل اللون الأزرق كان من بين الأعمال التي تم عرضها في النصف الثاني من السباق الرمضاني، وشارك في بطولته إلى جانب الفنانة جومانا مراد، عدد كبير من النجوم، بينهم: رشا مهدي، أحمد رزق، أحمد بدير، حنان سليمان، إخراج سعد هنداوي، تأليف ورشة سرد.

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
