شاركت النجمة جومانا مراد جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا من تكريمها من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن دورها في مسلسل اللون الأزرق الذي عُرض ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026.

جومانا مراد تعليق على تكريمها عن مسلسل اللون الأزرق

وكتبت جومانا مراد تعليقا على الصور "تشرفت بتكريمي من معالي وزيرة التضامن الاجتماعي د/ مايا مرسي، وده وسام أعتز بيه جداً في مشواري الفني، شكراً من القلب على هذا التقدير والدعم الجميل وده بيديني دافع أكبر إني أقدم الأفضل دائماً. الفن الحقيقي بيلاقي التقدير اللي يستحقه".

وعلقت الفنانة الكبيرة سوسن بدر على منشور جومانا وكتبت: "ألف مبروك حبيبة قلبي"، وحرص عدد كبير من جمهور ومتابعي جومانا على تهنئتها بالتكريم، وكتب بعضهم: "مبروك يا ملكة تستحقين"، "ألف مبروك ومنها للأعلى بتستاهلي كل الخير والمحبة يا قلبي".

مسلسل اللون الأزرق

مسلسل اللون الأزرق كان من بين الأعمال التي تم عرضها في النصف الثاني من السباق الرمضاني، وشارك في بطولته إلى جانب الفنانة جومانا مراد، عدد كبير من النجوم، بينهم: رشا مهدي، أحمد رزق، أحمد بدير، حنان سليمان، إخراج سعد هنداوي، تأليف ورشة سرد.

