استغاثت جانو فغالي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، بوزارة الداخلية المصرية للتدخل لمساعدتها في تجديد إقامتها داخل مصر في ظل ظروف إنسانية صعبة تمر بها.

ابنة شقيقة صباح تستغيث بالداخلية لتجديد إقامتها

وكتبت ابنة شقيقة صباح، عبر حسابها على فيسبوك: "اقامتي هتخلص، أنا أسبانية وزوجي مصري وأنا ابنة أخت المطربة صباح الله يرحمها عاشقة مصر واللي خلتنا نعشق مصر كلنا ونفتخر".



وتابعت: "زوجي وأنا موجودين حاليا في المستشفى لعلاجه من مرض السرطان، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض".

وأوضحت: "لتجديد الإقامة يجب أن يذهب معي إلى قسم الجوازات في العباسية لإثبات انني زوجته حتى الآن، حاليا لا يستطيع لأنه في المستشفى".

وأضافت: "أرجوكم تساعدوني في تجديد هذه الإقامة ومعي شهادة زواجنا وشهادة من المستشفى تثبت أنه موجود فيها للعلاج، شكرا وآسفة على الازعاج ولكنني واثقة أنكم ستساعدونني.. شكرا".

معلومات عن المطربة الراحلة صباح

يذكر أن، المطربة الراحلة صباح رحلت عن عالمنا في 26 نوفمبر 2014 ، وجاءت من لبنان إلى مصر لكي تعمل في السينما برفقة عائلتها، وتعاونت مع الموسيقار رياض السنباطي لأول مرة في فيلم "القلب له واحد" في عام 1945 من أجل أغاني الفيلم.

وتوالت بعدها مشاركاتها الموسيقية والسينمائية في العديد من الأفلام المصرية، منها "بلبل أفندي، الآنسة ماما، فاعل خير، الرجل الثاني، شارع الحب"، ووصلت حصيلة ما قدمته على مدار مشوارها إلى 83 فيلما.

