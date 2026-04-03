نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل ألغت تنفيذ غارات داخل إيران، وذلك لتجنب عرقلة جهود إنقاذ طاقم مقاتلة أمريكية.

أفاد أكسيوس نقلاً عن مصادر أن الطيارين تمكنا من القفز بالمظلة بسلام، عقب تعرض طائرتهما لنيران إيرانية.

وقالت المصادر، إن القوات الخاصة الأمريكية نجحت في تحديد موقع أحد الطيارين، وتمكنت من إنقاذه حيا من داخل الأراضي الإيرانية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمريكيان، إن طائرة مقاتلة أمريكية تحطمت في جنوب إيران اليوم الجمعة، مشيرين إلى أن هذه أول حالة معروفة لسقوط طائرة أمريكية داخل منطقة معادية في منذ بدء الحرب الإيرانية.

وأوضح المسؤولين الأمريكيين، لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، أنه لم يتضح مصير طاقم الطائرة، مؤكدين أن المسؤولون الأمريكيون سارعوا إلى إطلاق عملية بحث بالقرب من إيران لإنقاذ الطيارين قبل أن تتمكن طهران من الوصول إلى أي ناجين.