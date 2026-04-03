كشف الملحن محمد يحيى، عن تعرضه لكسر في القدم دفعه للذهاب إلى المستشفى و"تجبيس" قدمه، موضحا أنه سيلتزم الراحة بمنزله لمدة شهر ونصف.

إصابة الملحن محمد يحيى بقدمه تلزمه راحة شهر ونصف

ونشر محمد يحيى، صورة لاصابته في القدم، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "آه يا انا يا أمه.. كسر وشهر ونص، ليه بس".

ألبوم عمرو دياب.. آخر أعمال محمد يحيى الغنائية

وكانت آخر أعمال الملحن محمد يحيى مشاركته في ألبوم عمرو دياب "ابتدينا" الذي شارك فيه بـ 5 أغاني.

الأغاني الخمسة التي تعاون فيها محمد يحيى مع عمرو دياب هم "شايف قمر وبابا وخبر أبيض وقفلتي اللعبة واشارات".

وتكون ألبوم عمرو دياب "ابتدينا" من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وهم "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

