"كسر هاتفها".. ضبط سائق "توك توك" متهم بالتعدي على فتاة بطهطا

كتب : عمار عبدالواحد

07:14 م 03/04/2026

المتهم أثناء ارتكاب الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط سائق توك توك يدعى "مصطفى"، ويقيم بقرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا، لاتهامه بالتعدي على فتاة بسبب خلاف على الأجرة بمدينة طهطا.

تفاصيل الواقعة

شهدت مدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، صباح أمس الخميس، حادثة اعتداء سائق توك توك على فتاة بشارع مول الطاووس، بجوار مركز شرطة طهطا، إثر خلاف على أجرة التوصيلة.

مشادة بسبب 15 جنيهًا

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراض السائق على دفع الفتاة 15 جنيهًا، رغم تحديد الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تعريفة الأجرة بـ12 جنيهًا، حيث طالب السائق بمبلغ 20 جنيهًا، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين.

كسر الهاتف المحمول

وخلال المشادة، استولى السائق على هاتف الفتاة وألقاه على الأرض ما أدى إلى كسره، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

الإجراءات الأمنية

قاد المقدم أحمد إسماعيل، رئيس قسم شرطة طهطا، الرائد عبدالرحيم السمان معاون أول مباحث القسم، في كشف غموض الفيديو وتحديد هوية المتهم، لضمان تنفيذ القانون والحفاظ على سلامة المواطنين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
حوادث وقضايا

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود

أخبار

المزيد

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة