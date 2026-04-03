تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط سائق توك توك يدعى "مصطفى"، ويقيم بقرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا، لاتهامه بالتعدي على فتاة بسبب خلاف على الأجرة بمدينة طهطا.

تفاصيل الواقعة

شهدت مدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، صباح أمس الخميس، حادثة اعتداء سائق توك توك على فتاة بشارع مول الطاووس، بجوار مركز شرطة طهطا، إثر خلاف على أجرة التوصيلة.

مشادة بسبب 15 جنيهًا

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراض السائق على دفع الفتاة 15 جنيهًا، رغم تحديد الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تعريفة الأجرة بـ12 جنيهًا، حيث طالب السائق بمبلغ 20 جنيهًا، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين.

كسر الهاتف المحمول

وخلال المشادة، استولى السائق على هاتف الفتاة وألقاه على الأرض ما أدى إلى كسره، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

الإجراءات الأمنية

قاد المقدم أحمد إسماعيل، رئيس قسم شرطة طهطا، الرائد عبدالرحيم السمان معاون أول مباحث القسم، في كشف غموض الفيديو وتحديد هوية المتهم، لضمان تنفيذ القانون والحفاظ على سلامة المواطنين.