بعد سقوط F15 في إيران.. تفاصيل إنقاذ الطيار الأمريكي على قيد الحياة

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أحد طياري طائرتي إف-15 اللذين سقطتا في إيران مساء الجمعة قد تم إنقاذه.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي: "تم تحديد وإنقاذ أحد عضوي طاقم طائرة إف-15 الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران بواسطة قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بينما لا يزال البحث عن العضو الثاني جارياً، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي ومصدر ثانٍ مطلع على الوضع للشبكة الأمريكية.

BIG: Iranian state media released images of debris from a U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter jet.



Iran initially claimed it had shot down an F-35, but the wreckage shown clearly matches an F-15E. pic.twitter.com/JMQvv0h2yo — Clash Report (@clashreport) April 3, 2026

عملية إنقاذ الطيار

تقوم إيران أيضاً بالبحث عن الطاقم وقد طالبت المدنيين في المنطقة بالمساعدة، مقدمة مكافأة لمن يعثر عليهم.

وقال المسؤول الإسرائيلي لأكسيوس: " إن إسرائيل تقدم معلومات استخباراتية للولايات المتحدة لمساعدة فرق البحث في تحديد موقع العضو الثاني من الطاقم".

وأفاد المصدران لموقع أكسيوس: " أن الطيارين الاثنين في طائرة إف-15 قد قاما بالقفز بالمظلات بأمان بعد تعرض الطائرة للنيران الإيرانية، وتمكنت قوات العمليات الخاصة الأمريكية من تحديد موقع أحد الطيارين وإنقاذه على الأراضي الإيرانية وهو على قيد الحياة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي للموقع الأمريكية، أن إسرائيل ألغت الضربات المخطط لها على إيران حتى لا تعيق جهود البحث والإنقاذ. كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية لأول مرة بسقوط الطائرة، وأخبرت التلفزة الحكومية الإيرانيين أن أي شخص يعثر على القوات الأمريكية سيحصل على مكافأة من الحكومة.

A U.S. Air Force HC-130J “Combat King II” Combat Search and Rescue (CSAR) Aircraft seen flying extremely low over the countryside of Southern Iran, as the search continues for the crew of a downed American F-15E Strike Eagle. pic.twitter.com/vQL7umqmYy — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2026

نجاح إنقاذ الطيار

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن القوات الأمريكية نجحت في إنقاذ أحد أعضاء طاقم الطائرة المقاتلة الأمريكية التي سقطت فوق إيران. وأشار اثنان من المصادر إلى أن الطيار على قيد الحياة، وهو حالياً تحت رعاية الولايات المتحدة ويتلقى العلاج الطبي.

ولم يتضح بعد وفقا للشبكة الأمريكية، وضع العضو الثاني من الطاقم، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ بعد إسقاط طائرة F-15E فوق إيران. وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تُسقط فيها طائرة أمريكية بنيران إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة أكسيوس إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم اطلاعه على الوضع".

Crazy, scenes from the ongoing US search operation in the Dehdasht area of the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, southwest Iran. pic.twitter.com/Leksyki4Xu — War Flash (@WarFlash_2630) April 3, 2026

تفاصيل عن الطائرة

طائرة F-15E Strike Eagle تقل طيارًا وضابط أنظمة الأسلحة. وتصنعها شركة بوينج وتُستخدم في مهمات جو-جو وجو-أرض. وتم إسقاط ثلاث طائرات من نفس الطراز سابقًا بسبب نيران صديقة خلال الحرب. كما تم الإعلان عن مقتل 13 أمريكيًا منذ بدء حرب إيران حتى الآن.