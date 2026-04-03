بعد سقوط F15 في إيران.. تفاصيل إنقاذ الطيار الأمريكي على قيد الحياة

كتب : وكالات

06:58 م 03/04/2026

مقاتلات اف 15

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أحد طياري طائرتي إف-15 اللذين سقطتا في إيران مساء الجمعة قد تم إنقاذه.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي: "تم تحديد وإنقاذ أحد عضوي طاقم طائرة إف-15 الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران بواسطة قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بينما لا يزال البحث عن العضو الثاني جارياً، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي ومصدر ثانٍ مطلع على الوضع للشبكة الأمريكية.

عملية إنقاذ الطيار

تقوم إيران أيضاً بالبحث عن الطاقم وقد طالبت المدنيين في المنطقة بالمساعدة، مقدمة مكافأة لمن يعثر عليهم.
وقال المسؤول الإسرائيلي لأكسيوس: " إن إسرائيل تقدم معلومات استخباراتية للولايات المتحدة لمساعدة فرق البحث في تحديد موقع العضو الثاني من الطاقم".
وأفاد المصدران لموقع أكسيوس: " أن الطيارين الاثنين في طائرة إف-15 قد قاما بالقفز بالمظلات بأمان بعد تعرض الطائرة للنيران الإيرانية، وتمكنت قوات العمليات الخاصة الأمريكية من تحديد موقع أحد الطيارين وإنقاذه على الأراضي الإيرانية وهو على قيد الحياة".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي للموقع الأمريكية، أن إسرائيل ألغت الضربات المخطط لها على إيران حتى لا تعيق جهود البحث والإنقاذ. كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية لأول مرة بسقوط الطائرة، وأخبرت التلفزة الحكومية الإيرانيين أن أي شخص يعثر على القوات الأمريكية سيحصل على مكافأة من الحكومة.

نجاح إنقاذ الطيار

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن القوات الأمريكية نجحت في إنقاذ أحد أعضاء طاقم الطائرة المقاتلة الأمريكية التي سقطت فوق إيران. وأشار اثنان من المصادر إلى أن الطيار على قيد الحياة، وهو حالياً تحت رعاية الولايات المتحدة ويتلقى العلاج الطبي.
ولم يتضح بعد وفقا للشبكة الأمريكية، وضع العضو الثاني من الطاقم، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ بعد إسقاط طائرة F-15E فوق إيران. وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تُسقط فيها طائرة أمريكية بنيران إيران.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة أكسيوس إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم اطلاعه على الوضع".

تفاصيل عن الطائرة

طائرة F-15E Strike Eagle تقل طيارًا وضابط أنظمة الأسلحة. وتصنعها شركة بوينج وتُستخدم في مهمات جو-جو وجو-أرض. وتم إسقاط ثلاث طائرات من نفس الطراز سابقًا بسبب نيران صديقة خلال الحرب. كما تم الإعلان عن مقتل 13 أمريكيًا منذ بدء حرب إيران حتى الآن.

