نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة جريئة جذابة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها، وكانت الصورة باللونين الأبيض والأسود.

كواليس آخر ظهور للقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف

كان آخر ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها حارس مرمى المنتخب المصري السابق، محمد عبد المنصف في معرض الفنان أحمد فريد التشكيلي، الذي شهد حضور عدد من الفنانين منهم الفنانة داليا البحيري، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان ميدو عادل وحرصوا على الاحتفال بالفنان أحمد فريد والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

لقاء الخميسي تشارك في دراما رمضان 2026

شاركت الفنانة لقاء الخميسي بمسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي حول شخصية "درش"، وهو عامل في مجال العطارة يعود إلى منطقته الأصلية بعد غياب طويل، ليكتشف أنه كان يعيش "حياة مزدوجة" مليئة بالأسرار، تتشابك خيوط الماضي والحاضر في رحلة درامية تبرز صراعات نفسية ومواقف مليئة بالمفاجآت، حيث يسعى درش لاستعادة هويته ومواجهة تحديات الحارة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

لقاء الخميسي تشارك بمسلسل "روج إسود" وسط نخبة من نجمات الدراما التلفزيونية.

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء يواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية، وتتقاطع الأحداث داخل محكمة الأسرة المصرية، حيث تُعرض قضايا متنوعة تتجاوز الخيانة والانفصال إلى تعقيدات اجتماعية أكثر عمقًا.

وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم هم أحمد جمال سعيد، غادة طلعت، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

