"أمها كويتية وعملت في تقديم البرامج".. معلومات عن زينب ابنة الفنان يوسف

"تعثر إليسا على المسرح".. لعنة تطارد المطربة منذ 11 عاما

رمضان 2026.. هيثم نبيل ينتهي من إعداد أغاني "الست موناليزا"

طرحت الجهات الناقلة والعارضة لمسلسلات رمضان 2026 البروموهات الرسمية للأعمال الفنية التي تنافس في الموسم الأضخم في الدراما العربية، إذ تصدر كل نجم بطولة عمل بجانب مشاركة عدد كبير من الفنانين بكل مسلسل.

ونستعرض لكم بروموهات مسلسلات رمضان 2026 في السطور التالية:

مسلسل"رأس الأفعى"

مسلسل"رأس الأفعى" بطولة أمير كرارة ، شريف منير وماجدة زكي وأحمد غزي، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

مسلسل"توابع"

مسلسل"توابع" بطولة ريهام حجاج،أسماء أبو اليزيد وأنوشكا، سحر رامي، وآخرين، تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل"درش"

مسلسل "درش" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي،نضال الشافعي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل"كلهم بيحبوا مودي"

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، وبطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وآخرين.

مسلسل "الست موناليزا"

مسلسل"الست موناليزا" بطولة مي عمر وسوسن بدر ووفاء عامر وإنجي المقدم وشيماء سيف، تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي.

مسلسل"وننسى اللي كان"

مسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي وإنجي كيوان، شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي ومحمد لطفي، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

مسلسل"حد أقصى"

مسلسل"حد أقصى" بطولة روجينا ومحمد القس، خالد كمال، وفدوى عابد، وتأليف هشام هلال، إخراج مايا زكي.

مسلسل"أولاد الراعي"

مسلسل"أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نرمين الفقي،غادة طلعت، سيناريو وحوار محمود شكري، قصة ريمون مقار، إخراج محمود كامل، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

مسلسل"فرصة أخيرة"

مسلسل"فرصة أخيرة" بطولة محمود حميدة وطارق لطفي، قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت.

مسلسل"فخر الدلتا"

مسلسل"فخر الدلتا" بطولة أحمد رمزي، حسين فهمي وانتصار وسما إبراهيم، والعمل من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي الباجوري.

مسلسل"على قد الحب"

مسلسل"على قد الحب" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، ميمي جمال، محمد علي رزق، أحمد ماجد، محمود الليثي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد.

مسلسل"حكاية نرجس"

مسلسل "حكاية نرجس" بطولة ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، حمزة العيلي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، تأليف عمار صابر، وإخراج سامح علاء.

مسلسل "بيبو"

مسلسل"بيبو" بطولة أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، هالة صدقي وسيد رجب ووليد فواز، والعمل من إخراج أحمد شفيق.

مسلسل"صحاب الأرض"

مسلسل"صحاب الأرض" بطولة إياد نصار ومنة شلبي وعصام السقا وكامل الباشا وآدم بكري وسارة يوسف وتارا عبود و يزن عيد، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل"فن الحرب"

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف وشيري عادل وريم مصطفى وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "اتنين غيرنا"

مسلسل "اتنين غيرنا" بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، وآخرين وتأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل "المتر سمير"

مسلسل"المتر سمير" بطولة كريم محمود عبد العزيز، تأليف ممدوح متولي، إخراج خالد مرعي.

مسلسل "هى كيميا"

مسلسل"هى كيميا" بطولة مصطفى غريب ودياب وسيد رجب، ميمي جمال، محمد عبد العظيم، شريف حسني، محسن منصور، مريم الجندي، فرح يوسف، تأليف مهاب طارق، إخراج إسلام خيري.

مسلسل "الكينج"

مسلسل"الكينج " بطولة محمد عادل إمام، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، وآخرين، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

مسلسل "سوا سوا"

مسلسل"سوا سوا" بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وشريف دسوقي، أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، تأليف مهاب طارق، إخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل"بابا وماما جيران"

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

مسلسل"إفراج"

مسلسل إفراج، تأليف ورشة ملوك، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، حاتم صلاح، سماء إبراهيم، محسن منصور.

مسلسل"علي كلاي"

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

مسلسل"روج أسود"

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، مهند حسني، غادة طلعت ، كريم العمري ، أحمد فهيم، منة تيسير، محمد الدسوقي ، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل"عرض وطلب"

مسلسل"عرض وطلب"بطولة سلمى أبو ضيف، علي صبحي ومصطفى أبو سريع ورحمة أحمد ومحمد حاتم وعلاء مرسي وانتصار، تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى.