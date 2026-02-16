إعلان

أحمد داوود في جنازة والدة ريم مصطفى بالدقي (صور)

هاني صابر

01:14 م 16/02/2026
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (2)
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (3)
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (1)
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (4)

كتب- هاني صابر:

تصوير- إسلام فاروق:

أقيمت منذ قليل، مراسم تشييع جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى من مسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وحضر الفنان أحمد داوود، جنازة والدة ريم مصطفى وشيع جثمانها لمثواها الأخير.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، أعلنت أمس الأحد، عن وفاة والدتها، عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريم عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، النهاردة فقدت ضهري، وسندي، وأمان عمري كله، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

أحمد داوود ريم مصطفى الدقي

