ريم مصطفى تودع والدتها لمثواها الأخير من مسجد أسد بن الفرات (صور)

كتب : مصراوي

01:26 م 16/02/2026
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (1)
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (4)
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (2)
    جنازة والدة ريم مصطفى
    ريم مصطفى تودع والدتها لمثواها الاخير
    ريم مصطفى
    يوسف الشريف في جنازة والدة ريم مصطفى
    جنازة والدة الفنانة ريم مصطفى (3)

تصوير- إسلام فاروق:

ودعت الفنانة ريم مصطفى، والدتها لمثواها الأخير من مسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا جنازة والدة ريم مصطفى كل من يوسف الشريف وأحمد داوود.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، أعلنت أمس الأحد، عن وفاة والدتها، عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريم عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، النهاردة فقدت ضهري، وسندي، وأمان عمري كله، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

